Největší veletrh inovací, jak pořadatelé označují CES 2026, přinesl velký kontrast. Na jedné straně všudypřítomná zkratka AI, bez které se neobejdou televize, chladničky, chytré hodinky ani hračky pro děti.
Na straně druhé jsou produkty, které vyvolaly největší pozornost a které by i ostřílený geek chtěl mít doma. Jak přiznal Dell, přítomnost umělé inteligence není důvod, proč si takový produkt vybrat. Ani laptopy XPS si zákazníci nekupují kvůli Copilotovi.
Umělá inteligence nehrála roli ani při výběru nejzajímavějších produktů podle HN.
Co se dočtete dál
- Které produkty nás zaujaly i bez umělé inteligence.
- Co slibují chytré brýle, jež nemají kameru ani reproduktor ani displej.
- Co dokáže vysavač Roborock Saros Rover.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.