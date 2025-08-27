Kdo by si koupil Pixel? To je otázka, která se opakuje každý rok. Telefony od Googlu mají nižší výkon než konkurence, šetří na velikosti úložiště podobně jako Apple, a výrobce za ně chce stejné peníze. Každý rok se ukazuje, že zákazníků má Google víc, než odpovídá prostému srovnání parametrů.
Letos je Google ještě odvážnější a ukazuje, v čem se jeho čipy i přístup liší od konkurence. Hlavní hvězdou jsou opět fotoaparáty a umělá inteligence. Firma nevsadila jen na chatování s Gemini, umělá inteligence je všude, kde by ji uživatel mohl chtít. A nejvíce je to vidět u fotoaparátů, zejména u modelů řady Pro.
Zajímavé jsou Pixely i díky technologii, kterou si vypůjčily od Applu. Magnetický PixelSnap funguje i s příslušenstvím pro iPhony, a Pixelům to sluší. My jsme během týdenního testu vyzkoušeli, co všechno umí základní Pixel 10 a největší a nejlepší telefon od Googlu Pixel 10 Pro XL.
