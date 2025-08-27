Kdo by si koupil Pixel? To je otázka, která se opakuje každý rok. Telefony od Googlu mají nižší výkon než konkurence, šetří na velikosti úložiště podobně jako Apple, a výrobce za ně chce stejné peníze. Každý rok se ukazuje, že zákazníků má Google víc, než odpovídá prostému srovnání parametrů.

Letos je Google ještě odvážnější a ukazuje, v čem se jeho čipy i přístup liší od konkurence. Hlavní hvězdou jsou opět fotoaparáty a umělá inteligence. Firma nevsadila jen na chatování s Gemini, umělá inteligence je všude, kde by ji uživatel mohl chtít. A nejvíce je to vidět u fotoaparátů, zejména u modelů řady Pro.

Google Pixel 10 a Pixel 10 Pro XL v testu HN
Google Pixel 10 a Pixel 10 Pro XL v testu HN
Foto: Otakar Schön

Zajímavé jsou Pixely i díky technologii, kterou si vypůjčily od Applu. Magnetický PixelSnap funguje i s příslušenstvím pro iPhony, a Pixelům to sluší. My jsme během týdenního testu vyzkoušeli, co všechno umí základní Pixel 10 a největší a nejlepší telefon od Googlu Pixel 10 Pro XL.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.