Sluchátka Pixel Buds 2a se představila už v srpnu, ale Google je začíná prodávat teprve tento týden. To znamená, že jsme je mohli konečně otestovat – více než čtyři roky po prvním pokusu Googlu o levná sluchátka. Google si odkladem zahájení prodeje moc nepomohl. Pozornost na sebe mezitím upoutal Apple a jeho nová AirPods Pro 3. Pecky Pixel Buds 2a jsou sice výrazně levnější, ale porovnání s novým standardem se nevyhnou.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Pixel Buds 2a dopadly v redakčním testu, jak hrají a ruší okolní zvuk a čím jsou zajímavá.
  • V čem se liší přístup Googlu a Applu u ceny i zvuku a co mají obě značky sluchátek společného.
  • Jaké funkce Google nabízí „navíc“ ve spojení s vlastními telefony.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.