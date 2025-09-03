Letošní veletrh spotřební a výpočetní techniky IFA už tradičně zahájila tisková konference Aceru, který v Berlíně ukázal nabídku laptopů pro druhou polovinu roku. Mezi desítkami nových modelů vyniká ultralehký pracovní laptop Swift Air 16 a Chromebook Plus Spin 514 s otočným displejem a novým čipem MediaTek Kompanio Ultra.

Acer přišel s novinkami jako první, nicméně v přehledu chybí stroj vybavený očekávanou další generací mobilních procesorů od Intelu. Neukázal se ani nový Snapdragon X pro PC od Qualcommu.

Místo toho firma předvádí extrémní notebook pro práci s AI a minipočítač s čipem GB10 od Nvidie, který má konkurovat těm nejlépe vybaveným Macům mini. Oba stroje začínají s cenou na sto tisících korunách.

