Letošní veletrh spotřební a výpočetní techniky IFA už tradičně zahájila tisková konference Aceru, který v Berlíně ukázal nabídku laptopů pro druhou polovinu roku. Mezi desítkami nových modelů vyniká ultralehký pracovní laptop Swift Air 16 a Chromebook Plus Spin 514 s otočným displejem a novým čipem MediaTek Kompanio Ultra.
Acer přišel s novinkami jako první, nicméně v přehledu chybí stroj vybavený očekávanou další generací mobilních procesorů od Intelu. Neukázal se ani nový Snapdragon X pro PC od Qualcommu.
Místo toho firma předvádí extrémní notebook pro práci s AI a minipočítač s čipem GB10 od Nvidie, který má konkurovat těm nejlépe vybaveným Macům mini. Oba stroje začínají s cenou na sto tisících korunách.
Co se dočtete dál
- Proč v nabídce Aceru nejsou nové procesory od Intelu.
- Co umí nový Chromebook a proč jej Acer nabízí i v korporátní verzi.
- Co vede Acer k tomu, že začal říkat herním laptopům Predator „hybridní počítače“.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.