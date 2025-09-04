Samsung na veletrhu spotřební a výpočetní techniky IFA v Berlíně představil tři novinky: levnější variantu své vlajkové lodi Galaxy S25 FE a dvojici tabletů Galaxy Tab S11 Ultra a Tab S11. Všechna zařízení spojuje důraz na výdrž baterie, vyšší výkon a nové uživatelské prostředí One UI 8 postavené na Androidu 16.
Novinky jsme si s předstihem mohli vyzkoušet. Jeden z trojice produktů je bez kompromisů, jinde Samsung i přes zlepšení opakuje některé chyby.
Co se dočtete dál
- Jaké kompromisy dělá Galaxy S25 FE a v čem se blíží svým „dospělým“ vzorům.
- V čem se liší Galaxy Tab S11 Ultra a menší Tab S11.
- Čím Samsung vyvažuje vyšší ceny novinek a proč to není stejné jako přímá sleva pro první zákazníky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.