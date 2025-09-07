Po vydání hry Kingdom Come: Deliverance 2 si starosta městyse Malešov stěžoval na to, že popularita hry přináší jeho obci starosti s nepořádkem a plnými parkovišti. Tento víkend se ukázalo, že to bylo předčasné hodnocení a úspěšná hra obci s tisícovkou obyvatel může být prospěšná.
Na tvrzi v Malešově se konal první ročník KCD Fanfestu, setkání fanoušků organizované projektem KCD Live a studiem Warhorse. Do městyse vyrazilo více než 2500 lidí, na které čekal den plný středověkých atrakcí a koncertů. Skutečný vrchol ale přišel až na závěr akce pod taktovkou Jana Valty, skladatele hudby k oběma dílům Kingdom Come.
Co se dočtete dál
- Jak KCD Fanfest probíhal a jak se na něj připravili pořadatelé a proč i parkování bylo bez problémů.
- Co nás na prvním ročníku zaujalo nejvíce a co by šlo ještě zlepšit pro příští ročník.
- Kdy si lze to nejlepší z prvního Fanfestu zopakovat bez ročního čekání.
