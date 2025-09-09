Vychází druhé rozšíření pro Kingdom Come: Deliverance II. Odkaz kovárny do hry přidává nový kousek příběhu i nové úkoly. Jeho srdce je ale v samotné kovárně. Vypálená stará budova hned za městskými branami se stane Jindřichovým domovem.
Podobně jako datadisk From the Ashes pro první díl Kingdom Come nabízí rozšíření Legacy of the Forge hráčům prostor, který si mohou upravit podle vlastních přání. A není to jen estetická záležitost. Je praktická a hraje trochu i na city.
Co se dočtete dál
- Co všechno kromě kovárny najdou hráči v datadisku a jak se mohou stát kovářským mistrem i bez kování.
- Jak se autoři poučili z budovatelského přídavku pro první díl Kingdom Come.
- Co přináší dnešní bezplatné rozšíření, které datadisk doprovází.
