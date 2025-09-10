Apple v úterý večer na akci „Awe dropping“ představil novou generaci svých nejúspěšnějších produktů. Nejvíce pozornosti láká novinka v nabídce iPhonů. Tenký iPhone Air přináší nový design, ale ukazuje také měnící se strategii Applu. I kdyby prodal méně telefonů, vydělá více.
Vedle telefonů, které tvoří většinu obratu firmy, Apple představil také nástupce sluchátek Airpods Pro 2, nové hodinky Apple Watch, SE i Apple Watch Ultra. To vše doplňuje vylepšení software s číslovkou 26 v názvu.
Pozitivní změny se letos nejvíce dotkly základního iPhone 17 s lepšími fotoaparáty a dvojnásobným úložištěm. To, co vypadá dobře na papíře, ale nemusí v praxi zcela platit. Nejlepší iPhone bude stále jenom jeden, ten nejdražší.
Co se dočtete dál
- Jak Apple proměnil nabídku iPhonů a proč nenechá zákazníky srovnat výkon iPhonu 17 Pro a 16 Pro.
- Proč je detekce vysokého tlaku v Apple Watch Series 11 zásadní plus.
- Co nového nabídnou sluchátka Airpods 3 Pro.
