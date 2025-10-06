Představení iPhonu 17 Pro vyvolalo spoustu reakcí. Na jedné straně stály názory, že je vlastně zbytečný, protože základní iPhone 17 letos dostal tolik vylepšení, že příplatek za Pro verzi nedává moc smysl. Kritiky se dočkala i změna designu a materiálu, ze kterého je nový, nejdražší telefon od Applu vyrobený.
Na straně druhé stojí fanoušci nového designu a výrazné oranžové barvy, kterou Apple schválně zvolil jako provokativní, odvážnou variantu. iPhone 17 Pro si také bez debat zachovává pozici nejlepšího telefonu v nabídce firmy z Cupertina. Ale má smysl ho kupovat? Ani po čtrnácti dnech každodenního používání na to není snadné odpovědět.
Co se dočtete dál
- Co nám iPhone 17 Pro Max ukázal v praxi o výdrži baterie a nových fotoaparátech.
- Kde jsme objevili slabiny a jak dopadl v přímém srovnání s největšími konkurenty.
- Proč by si iPhone 17 Pro Max zasloužil trochu jiný software.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.