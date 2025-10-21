Při představení iPhonu Air jsem udělal chybu. Vsugeroval jsem si, že ztenčený mobil od Applu bude špatná volba, protože uživatele omezí slabou výdrží. Výrobce toto očekávání podpořil fakty: kapacita baterie je pouhých 3149 mAh a k telefonu firma nabízí externí magnetickou baterii.
V praxi ale Apple dokázal, že jeho čipy a operační systém umí s energií šetřit lépe než ostatní. I když má telefon jen dvoutřetinovou baterii ve srovnání s většinou konkurence, vydržel celý den. Větší kompromisy jsou jinde.
Co se dočtete dál
- Jak nás iPhone Air přesvědčil o výdrži baterie v reálném provozu.
- Kde udělal Apple největší kompromisy a proč tenký design není naživo tak působivý.
- Pro koho je iPhone Air smysluplnou volbou ve srovnání s iPhonem 17 a iPhonem 17 Pro.
