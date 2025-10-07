OpenAI oznámila nové funkce systému ChatGPT, díky kterým se propojí s aplikacemi jako Spotify nebo Uber a Peloton. Tuto novinku ale přebila ekonomická zpráva. Největší AI firma na světě nyní získala další zdroj čipů pro své hladové systémy umělé inteligence.
Šéf OpenAI Sam Altman podruhé během tří týdnů ukázal netradiční způsob, jak financovat budování největší sítě datových center na světě s omezenou hotovostí. Po překvapivé smlouvě s Nvidií přichází dohoda s konkurenčním AMD. Ve hře jsou velké peníze.
Co se dočtete dál
- Jak OpenAI nachází peníze na stavbu datových center a nákupy čipů, když nemá volné prostředky.
- Co znamená nová dohoda s AMD a jak mohou nákupy čipů OpenAI přinést hotovost.
