Zatímco Qualcomm ukazoval na akci Snapdragon Summit čipy Snapdragon X2 Elite, Intel vzal vybrané novináře do Arizony do továrny, která začíná vyrábět dlouho očekávané procesory s využitím nové technologie Intel 18A. Po téměř dvou týdnech mohli zveřejnit, co se na místě dozvěděli.
Nové procesory ponesou označení Core Ultra Series 3 a jsou určené pro notebooky a potenciálně i pro přenosná herní PC ve stylu Nintenda Switch nebo ROG Ally. Intel u nich slibuje zvýšení výkonu až o polovinu proti předchozím generacím.
Co se dočtete dál
- Jak mají vypadat první tři varianty čipů vyráběných novou technologií Intel 18A.
- Co má s novými čipy od Intelu společného tchajwanský konkurent TSMC.
- Proč slib padesátiprocentního zvýšení výkonu nepůsobí přesvědčivě a co chystá konkurence.
