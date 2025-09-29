Qualcomm před týdnem představil nové čipy pro osobní počítače. Druhá generace Snapdragonu X je od počátku v těžké pozici. Trhu s PC stále dominuje Intel, i když technologicky zaostává. Nové procesory s architekturou ARM tak musí oslnit. 

Při první možnosti otestovat výkon nadcházejících strojů ale Qualcomm vzbudil rozpaky. Stávající čipy od Intelu a AMD sice nový Snapdragon rozdrtil (stejně jako základní Apple M4). Firma ale k testování firma zpřístupnila pouze nejvýkonnější variantu chystaného čipu, jehož úkol není jen ohromit, ale také dál zvedat ceny na trhu, který neroste.

Co se dočtete dál

  • Jakých výsledků dosahuje nový procesor od Qualcommu ve standardních testech.
  • Co se dá čekat od levnější varianty čipu Snapdragon X2 Elite.
  • Proč je náskok Qualcommu menší, než se na první pohled zdá, a kdy přijdou první počítače.
