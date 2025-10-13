Dostat nejvýkonnější grafickou kartu současnosti do notebooku, který je tenčí než 1,5 centimetru, je neuvěřitelný výkon. Ještě překvapivější je fakt, že ani v zátěži Razer Blade 16 nepůsobí pohoršení nepříjemným zvukem ventilátorů.

V našem testu ukázal Razer své silné stránky, naprostá většina her běží plynule a s rezervou i v nejvyšším možném nastavení. Jeden z nejpůsobivějších laptopů na trhu má ale také slabší stránky, které se projeví hlavně mimo domov či kancelář.

  • Jaký reálný výkon nabízí tenký laptop s nejvýkonnější řadou herních grafických karet od Nvidie.
  • Proč by takový stroj měly firmy nabízet vedle Dellů a ThinkPadů.
  • Kde jsou slabší stránky Razeru Blade 16 a jak je obejít.
