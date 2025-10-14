Za všechno může manželka. Duolingo je sice nejúspěšnější aplikace pro výuku jazyků už více než deset let, ale dlouho se mi dařilo ji ignorovat. Angličtina je v podstatě jediný jazyk, který potřebuji k práci i na cestách, a tu jsem se naučil ještě před tím, než vznikly první mobilní aplikace.
Když ale žena začala trávit spoustu času zavřená s mobilem v ložnici, byl jsem zvědavý. Kvůli práci se snažila zlepšit v angličtině. S Duolingem. Protože jsem se před pár lety naučil alespoň pár základních frází v italštině, zkusil jsem se v tomto jazyce s využitím aplikace zdokonalit taky.
Po 365 dnech, stovkách hodin učení a 44 týdnech v diamantové lize jsem výuku italštiny zvládl absolvovat hned dvakrát – v angličtině i češtině. Za tu dobu jsem zjistil téměř vše, co se o Duolingu zjistit dá. Je to jeden z nejlepších příkladů gamifikace a zároveň ukázkový případ záměrného zhoršování kvality celého systému. Navíc je plný chyb.
Co se dočtete dál
- Jak daleko se dá během jednoho roku dostat od „un caffè per favore“ ve studiu italštiny s Duolingem?
- Proč je zelená sova tak efektivní a zároveň tolik plýtvá časem?
- Co přinesla umělá inteligence do Duolinga a jak se učit ještě výrazně efektivněji?
