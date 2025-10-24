Nikdo jiný neposunul technologii přehrávání gramofonových desek tak, jako se to podařilo Panasonicu s jeho značkou Technics. Přímý pohon talíře nesoucího desku místo tradičního řemínku přinesl bezkonkurenční přesnost a spolehlivost.
Gramofon populární mezi dýdžeji se rychle prosadil i v domácnostech a skoro čtyřicet let si držel unikátní místo na trhu. Když Panasonic ukončil jeho výrobu, vymohli si fanoušci návrat legendární řady SL-1200 po pouhých šesti letech. Nový SL1200G Master Edition na toto zmrtvýchvstání navazuje modelem pro největší fanoušky.
Co se dočtete dál
- V čem se sběratelská verze gramofonu SL-1200G liší od té standardní a na co láká fanoušky?
- Co všechno nový gramofon umí a proč přijde zákazníkům „nekompletní“.
- Proč podobné produkty mají místo na trhu a jak lze požadované peníze za exkluzivitu utratit racionálněji.
