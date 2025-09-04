Legendární gramofony Technics jsou zase o něco dostupnější. Firma na veletrhu IFA v Berlíně představila novou řadu SL-40, která je o deset tisíc korun levnější než dosavadní model SL-1500C.
Novinka zachovává unikátní systém pohonu, který k otáčení desky používá elektromotor a magnety v talíři gramofonu. Technics SL-40 obsahuje i předzesilovač, takže lze zařízení připojit k libovolnému zesilovači či aktivním reprosoustavám.
Model SL-40CBT, který jsme poslední dva týdny testovali, přidává navíc i komunikaci s bluetooth sluchátky a reproduktory.
Co se dočtete dál
- Jak Technics u gramofonu SL-40 dokázal snížit cenu a kde nedělal kompromisy.
- Co Technics předvedl v praxi ve spojení s klasickým hi-fi i bluetooth sluchátky.
- Kde má nabídka Technicsu mezery a jaká je jeho aktuální konkurence.
