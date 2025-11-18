Společnost xAI nečekaně zpřístupnila novou verzi svého systému umělé inteligence Grok. Velký jazykový model s číslovkou 4.1 přináší podle svých autorů vyšší emoční inteligenci, intenzivnější kreativitu a lepší schopnost udržet si uživatelem nastavenou osobnost.
Zásadní novinkou je nižší náchylnost k halucinacím. Některé neduhy typické pro Grok zůstaly, přesto získal první místo v žebříčku LMArena.
Již dnes ale o tuto pozici možná přijde. Uživatelé i investoři vyhlížejí odhalení nové generace modelu Gemini od Googlu.
Co se dočtete dál
- Jaká vylepšení AI od Elona Muska slibuje a o kterých nemluví.
- Proč má Grok problémy důvěrou části uživatelů a jak se k nim novinka staví.
- Jak Grok 4.1 dopadl v našem předběžném testu ve srovnání s konkurencí.
