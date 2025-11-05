Největší bariérou dalšího rozvoje umělé inteligence už nejsou čipy, ale dostupná elektřina. Na tento problém upozornil Microsoft, který má údajně sklady plné grafických karet od Nvidie, které ale nemůže kvůli nedostatku energie zapojit.
Stejná výzva čeká i Google, který vedle investic do jaderných elektráren zkoumá odvážnější způsob, jak zajistit energii pro fungování umělé inteligence. Firma nyní představila projekt Suncatcher, tedy hustou síť satelitů se solárním pohonem, které se budou pohybovat na nízké oběžné dráze.
Co se dočtete dál
- Jak chce Google dostat výpočetní výkon mimo povrch Země.
- Kde se skrývají největší rizika a jak je chce Google vyřešit.
- Co už firma dokázala otestovat a za jakých podmínek se projekt může vyplatit.
