Microsoft před pěti lety ohromil fanoušky letectví návratem k sérii MS Flight Simulator, která je starší než Windows. Do jediné hry dostal doslova celý svět, každé letiště, každé město. Ale to nestačilo, a tak o čtyři roky později přišel Microsoft Flight Simulator 2024.
Nová verze slibovala ještě přesnější kopii Země, více herních prvků, jako jsou online časovky, a vedle ovládání letadel přinesla horkovzdušné balony a větroně. Nyní se tato verze dostává i na konkurenční platformu PlayStation.
Oficiální odlet je naplánovaný na 8. prosince a fanoušci létání se těší. Microsoft je ale může po sérii skvělých her, jako je Forza Horizon nebo nový Indiana Jones, zklamat.
Co se dočtete dál
- Jak Microsoft využil možnosti konzolí PlayStation 5 a PS5 Pro u největšího simulátoru na světě.
- Jak hra vypadá na obou verzích konzole a na čem záleží více než na výkonu hardwaru.
- Co se změnilo od vydání pro PC a Xbox před rokem.
