Microsoft před pěti lety ohromil fanoušky letectví návratem k sérii MS Flight Simulator, která je starší než Windows. Do jediné hry dostal doslova celý svět, každé letiště, každé město. Ale to nestačilo, a tak o čtyři roky později přišel Microsoft Flight Simulator 2024.

Nová verze slibovala ještě přesnější kopii Země, více herních prvků, jako jsou online časovky, a vedle ovládání letadel přinesla horkovzdušné balony a větroně. Nyní se tato verze dostává i na konkurenční platformu PlayStation.

Oficiální odlet je naplánovaný na 8. prosince a fanoušci létání se těší. Microsoft je ale může po sérii skvělých her, jako je Forza Horizon nebo nový Indiana Jones, zklamat.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Microsoft využil možnosti konzolí PlayStation 5 a PS5 Pro u největšího simulátoru na světě.
  • Jak hra vypadá na obou verzích konzole a na čem záleží více než na výkonu hardwaru.
  • Co se změnilo od vydání pro PC a Xbox před rokem.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.