Špatné zprávy se oznamují zásadně v pátek. Microsoft v pátek 20. února oznámil, že výkonný ředitel herní divize Phil Spencer odchází do důchodu, a že prezidentka Microsoftu pro Xbox Sarah Bond rezignovala.

Na místo Phila Spencera Satya Nadella dosadil novou tvář. Asha Sharma poslední dva roky pracovala jako produktová prezidentka divize CoreAI, která má v Microsoftu na starost vývoj a nasazování nástrojů umělé inteligence.

Nová šéfka Xboxu slibuje návrat k důrazu na herní konzole a kvalitu her. Microsoft také povýšil šéfa herních studií Matta Bootyho na viceprezidenta herní divize.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč je odchod Phila Spencera pro část fanoušků překvapením.
  • Jaká je profesní minulost nové šéfky Xboxu a proč její jmenování vyvolává u fanoušků obavy.
  • Co má výměna vedení přinést a jaká je aktuální realita Xboxu.
