Špatné zprávy se oznamují zásadně v pátek. Microsoft v pátek 20. února oznámil, že výkonný ředitel herní divize Phil Spencer odchází do důchodu, a že prezidentka Microsoftu pro Xbox Sarah Bond rezignovala.
Na místo Phila Spencera Satya Nadella dosadil novou tvář. Asha Sharma poslední dva roky pracovala jako produktová prezidentka divize CoreAI, která má v Microsoftu na starost vývoj a nasazování nástrojů umělé inteligence.
Nová šéfka Xboxu slibuje návrat k důrazu na herní konzole a kvalitu her. Microsoft také povýšil šéfa herních studií Matta Bootyho na viceprezidenta herní divize.
Co se dočtete dál
- Proč je odchod Phila Spencera pro část fanoušků překvapením.
- Jaká je profesní minulost nové šéfky Xboxu a proč její jmenování vyvolává u fanoušků obavy.
- Co má výměna vedení přinést a jaká je aktuální realita Xboxu.
