Chytré hodinky a fitness náramky umí sledovat kvalitu spánku a doporučit vhodnou dobu k odchodu do postele. Dokáží také efektivně budit své uživatele vibracemi na zápěstí. S tím nejdůležitějším, tedy samotným usínáním a spánkem, ale nepomohou. Tam nastupuje jiná kategorie produktů.
Na test se nám sešla hned dvě zařízení, která mají zajistit nejen příjemnější usínání, ale také méně rušení a kvalitnější spánek. Jedno má dokonce potenciál zachraňovat manželství a intimní život.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.