Nejlepší myš k pracovnímu stolu vyrábí Logitech. Řada MX Master už deset let nemá přímou konkurenci díky kombinaci ergonomie, praktických funkcí a drobných mechanických radostí.

Logitech na překonání dosavadního krále v podobě modelu MX Master 3s potřeboval tři roky vývoje. Výsledkem není revoluce, ale ladění drobností, praktičtější materiály a také ještě delší životnost díky snadnému přístupu k „vnitřnostem“.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co nového Logitech naučil primárně kancelářskou myš.
  • Které funkce a vlastnosti zůstaly stejné.
  • Kolik řádků v Excelu zvládne MX Master 4 posunout na jeden dotyk prstu.
