Nejlepší myš k pracovnímu stolu vyrábí Logitech. Řada MX Master už deset let nemá přímou konkurenci díky kombinaci ergonomie, praktických funkcí a drobných mechanických radostí.
Logitech na překonání dosavadního krále v podobě modelu MX Master 3s potřeboval tři roky vývoje. Výsledkem není revoluce, ale ladění drobností, praktičtější materiály a také ještě delší životnost díky snadnému přístupu k „vnitřnostem“.
Co se dočtete dál
- Co nového Logitech naučil primárně kancelářskou myš.
- Které funkce a vlastnosti zůstaly stejné.
- Kolik řádků v Excelu zvládne MX Master 4 posunout na jeden dotyk prstu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.