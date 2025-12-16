Trojrozměrný tisk byl dlouho doménou špičkových výrobních firem nebo nadšenců, kteří si doma vyráběli doplňky ke svým koníčkům. Svět, ve kterém existují dva jasně oddělené typy tiskáren, už ale neexistuje. Během covidu totiž i domácí tiskárny produkovaly tisíce štítů pro zdravotníky.
Jedenáct let po svém prvním setkání s 3D tiskárnou „od Průši“ jsem si mohl další pokrok ověřit při testování nejnovějšího modelu Core One L. To už je stroj, který do domácího prostředí či garáže přináší průmyslové parametry.
Nový Průša stále tiskne precizně, ale úplně se změnil komfort a hlavně spolehlivost i při tisku velkých a komplikovaných modelů.
Co se dočtete dál
- Co nejnovější tiskárna od Průši dokáže a co nabízí navíc proti svému předchůdci.
- Jak se 3D tisk proměnil během posledních pěti let.
- Na jaké nedostatky jsme během dvou týdnů testování narazili.
- Pro koho je nová tiskárna české výroby vhodná a pro koho se nehodí.
