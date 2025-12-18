Americká kultura vánočních světel dávno ovládla i české Vánoce. Novějším trendem je nahradit malá světýlka velkými žárovkami, které po zbytek roku mohou zpříjemňovat posezení na terase nebo pod pergolou. Vsadila na ně i značka Philips Hue s novými světly Festavia Globe.
Na trh přišla spolu s novým mozkem celého systému Hue Bridge Pro a novými LED pásky. To byl dobrý důvod se na Philips Hue znovu po letech podívat.
Co se dočtete dál
- Co nového přináší Hue Bridge Pro a pro koho má smysl.
- Jak se liší nová generace LED pásků a jak si stojí proti konkurenci z Číny.
- Co dokáže Festivia Globe a co je potřeba při instalaci.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.