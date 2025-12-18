Americká kultura vánočních světel dávno ovládla i české Vánoce. Novějším trendem je nahradit malá světýlka velkými žárovkami, které po zbytek roku mohou zpříjemňovat posezení na terase nebo pod pergolou. Vsadila na ně i značka Philips Hue s novými světly Festavia Globe.

Na trh přišla spolu s novým mozkem celého systému Hue Bridge Pro a novými LED pásky. To byl dobrý důvod se na Philips Hue znovu po letech podívat.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Co nového přináší Hue Bridge Pro a pro koho má smysl.
  • Jak se liší nová generace LED pásků a jak si stojí proti konkurenci z Číny.
  • Co dokáže Festivia Globe a co je potřeba při instalaci.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.