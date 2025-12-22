Malé designové projektory jsou na vzestupu. Vyrábí je Samsung i spousta čínských značek. Zatím jsme ale neviděli projektor, který by byl nejen malý, ale zároveň stvořený k tomu, aby pohodlně promítal libovolným směrem.
Strop místo plátna
Atypickou flexibilitu díky chytré konstrukci nabízí nový projektor BenQ GV32, nejlevnější z celé řady malých zdrojů velkého obrazu. Levnější než ostatní varianty i produkty konkurence je i díky absenci akumulátoru. To ovšem neznamená, že k provozu potřebuje přístup k elektrické síti.
Co se dočtete dál
- V čem se BenQ GV32 liší od tradičních projektorů.
- Jak si BenQ poradil se srovnáním obrazu při promítání v neobvyklých úhlech.
- Nakolik kvalitní nabízí GV32 obraz a zvuk.
