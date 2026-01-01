Velké AI firmy ještě na konci roku 2025 představily nečekané množství novinek. OpenAI a Google se předháněly v tom, kdo nabídne nejschopnější systém umělé inteligence v programování, tvorbě textů i obrázků.
Nvidia dokázala ještě na Štědrý den zdecimovat konkurenta Groq. Za 20 miliard dolarů investice do firmy získala její technologie, šéfa i většinu expertů. Jiné firmy, primárně Microsoft a Meta, pozornost poutaly negativně kvůli neplnění interních plánů a nezájmu o jejich AI produkty.
V roce 2026 bude divoký vývoj pokračovat. Optimisté čekají na příchod skutečné umělé inteligence. Pesimisté čekají na okamžik, kdy OpenAI dojdou peníze a celý průmysl kolem umělé inteligence zažije razantní propad.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou hlavní trendy v oblasti umělé inteligence a velkých jazykových modelů.
- Jak se bude vyvíjet souboj mezi Googlem a OpenAI a Nviidí a jejími konkurenty
- Co rozhodne o reálném úspěchu AI a existenci či splasknutí AI bubliny
