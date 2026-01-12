Apple oficiálně oznámil novou dohodu s Googlem. Víceletá smlouva umožňuje výrobci iPhonů použít systémy umělé inteligence Google Gemini jako technologický základ pro své služby.
I s mozkem od Googlu má Apple Intelligence fungovat přímo na zařízeních a v soukromém cloudu, aby firma zajistila bezpečnost a soukromí dat svých uživatelů. Pro uživatele operačních systémů Applu je to dobrá zpráva, pro Apple jde ale o veřejné přiznání slabosti.
Co se dočtete dál
- Na čem se obě firmy dohodly.
- Proč je spolupráce Applu a Googlu dobrou zprávou pro uživatele.
- Pro koho naopak toto spojenectví gigantů představuje problém
