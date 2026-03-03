Apple tento týden ukazuje nové produkty a začal představením očekávané druhé generace svého „ekonomického“ iPhonu. Loňský nástupce levného iPhonu SE přinesl modernější design, ale také vyšší cenu.

Naše recenze loňského telefonu s jediným fotoaparátem na zádech to shrnula jednoduše: neurazí, ale ani nenadchne. Apple letos za stejnou cenu 16 990 korun svým zákazníkům nabídne lepší poměr ceny a výkonu. Heslo „vyloženě výhodný“ ale stále není úplně přesné.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se Applu podařilo zdvojnásobit paměť bez zvýšení ceny nového iPhonu 17e.
  • Co nového firma nabízí u fotoaparátů, přestože se jejich hardware nezměnil.
  • Jaké kompromisy musí zájemci o novinku přijmout.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se