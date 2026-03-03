Apple tento týden ukazuje nové produkty a začal představením očekávané druhé generace svého „ekonomického“ iPhonu. Loňský nástupce levného iPhonu SE přinesl modernější design, ale také vyšší cenu.
Naše recenze loňského telefonu s jediným fotoaparátem na zádech to shrnula jednoduše: neurazí, ale ani nenadchne. Apple letos za stejnou cenu 16 990 korun svým zákazníkům nabídne lepší poměr ceny a výkonu. Heslo „vyloženě výhodný“ ale stále není úplně přesné.
Co se dočtete dál
- Jak se Applu podařilo zdvojnásobit paměť bez zvýšení ceny nového iPhonu 17e.
- Co nového firma nabízí u fotoaparátů, přestože se jejich hardware nezměnil.
- Jaké kompromisy musí zájemci o novinku přijmout.
