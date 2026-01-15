Google začíná naplno využívat svou největší výhodu: obrovské množství dat o konkrétních uživatelích. Nová funkce Personal Intelligence umožní Gemini při tvorbě odpovědí využít přístup k osobním datům uloženým v různých aplikacích a službách spojených s Google účtem.
Podle šéfa holdingu Alphabet Sundara Pichaie jde o naplnění nejčastějšího požadavku ze strany zákazníků a novinka má být dostupná nejen na webu a v aplikaci pro Android, ale také na zařízeních od Applu.
Co se dočtete dál
- Co dokáže „osobnější Gemini“ a jaká data k tomu potřebuje.
- Kde a pro koho je nová funkce dostupná.
- V čem Google při představení novinek udělal chybu.
