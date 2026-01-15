Google začíná naplno využívat svou největší výhodu: obrovské množství dat o konkrétních uživatelích. Nová funkce Personal Intelligence umožní Gemini při tvorbě odpovědí využít přístup k osobním datům uloženým v různých aplikacích a službách spojených s Google účtem.

Podle šéfa holdingu Alphabet Sundara Pichaie jde o naplnění nejčastějšího požadavku ze strany zákazníků a novinka má být dostupná nejen na webu a v aplikaci pro Android, ale také na zařízeních od Applu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co dokáže „osobnější Gemini“ a jaká data k tomu potřebuje.
  • Kde a pro koho je nová funkce dostupná.
  • V čem Google při představení novinek udělal chybu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.