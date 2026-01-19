Tchajwanský výrobce Asus potvrdil spekulace o tom, že se stahuje z trhu mobilních telefonů. Předseda představenstva společnosti Jonney Shih to oznámil na banketu k uzavření obchodního roku 2025.
O konci značek Asusu Zenfone a ROG Phone se spekulovalo už dříve, firma vydržela na trhu ovládaném Applem, Samsungem a čínskými výrobci celkem jedenáct let. Za telefony už má ale Asus náhradu.
Co se dočtete dál
- Proč Asus přestává s výrobou chytrých telefonů pod značkami Zenfone a ROG Phone.
- Jak produktovou nabídku firmy ovlivňuje umělá inteligence.
- Na co se musí v letošním roce fanoušci značky připravit.
