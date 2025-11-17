Ukázala to popularita Nintenda Switch, mobilních telefonů i Steam Decku. Hraní nezávislé na televizní obrazovce nebo jednom konkrétním místě dělá lidem radost. Platí to i pro přenosné herní počítače s Windows.
Microsoft nyní zkouší zlepšit své postavení na trhu „mobilním Xboxem“. ROG Xbox Ally X je vylepšenou verzí přenosného herního počítače od Asusu. Změnil se design a ergonomie a Microsoft se snaží zlepšit i to, jak se takové zařízení používá.
Ještě to má mezery, ale celý systém funguje. Jinak bych na něm nezvládl recenzovat poslední datadisk ke Kingdom Come: Deliverance 2 nebo hrát The Outer Worlds 2.
Co se dočtete dál
- Co ROG Xbox Ally X dokáže a jak funguje nové uživatelské prostředí, které se snaží Windows dostat do pozadí.
- Jakou má mobilní Xbox budoucnost a jak se testovaná verze liší od o sedm tisíc levnějšího modelu.
- Jak dlouho vydrží ROG Xbox Ally X v provozu na baterii a jak na něm fungují nejnovější hry.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.