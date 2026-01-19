Google přichází s novou funkcionalitou, která umožní uživatelům Gmailu změnit si tvar svých adres. Pro řadu lidí to představuje dlouho očekávané „vysvobození“. Gmail účty si totiž často zakládali ještě v době své mladistvé „nerozvážnosti“ anebo obecně bez vědomí, jak moc bude do budoucna tato digitální identita důležitá. Vedle Apple ID ji pro přihlašování do aplikací, služeb a webů třetích stran, například u obchodníků, používají stovky milionů lidí po celém světě.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak technicky probíhá přechod na novou adresu a proč se uživatelé nemusí bát o historii e-mailů, fotky ani data na Drivu.
  • Kde může změna digitální identity způsobit komplikace při přihlašování do aplikací třetích stran a jak to řešit.
  • Jak dlouho si po změně adresy lidé nebudou moci založit další účet.
  • Jaké další novinky čekají tři miliardy uživatelů Gmailu v souvislosti s integrací umělé inteligence Gemini.
