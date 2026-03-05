Nový levný Pixel je jiný než v předchozích letech. Google poprvé porušil pravidlo, které levnější telefony značky odlišovalo od konkurence. Místo stejného čipu jako u hlavních modelů řady Pixel 10 má Pixel 10a rok a půl starý procesor Tensor G4.

Google zachoval i další parametry předchozího modelu. Stejná je také sestava fotoaparátů a kapacita paměti. Co se změnilo, je design a napájení. I přes evidentní snahu snížit výrobní náklady ale Pixel 10a bude patřit k nejlepším telefonům ve střední třídě.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Pixel 10a používá starší procesor a kde je to při používání znát.
  • Jak si levný Pixel vede ve fotografování proti vlajkovým telefonům.
  • Kde má Pixel 10a největší konkurenci.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.