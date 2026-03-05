Nový levný Pixel je jiný než v předchozích letech. Google poprvé porušil pravidlo, které levnější telefony značky odlišovalo od konkurence. Místo stejného čipu jako u hlavních modelů řady Pixel 10 má Pixel 10a rok a půl starý procesor Tensor G4.
Google zachoval i další parametry předchozího modelu. Stejná je také sestava fotoaparátů a kapacita paměti. Co se změnilo, je design a napájení. I přes evidentní snahu snížit výrobní náklady ale Pixel 10a bude patřit k nejlepším telefonům ve střední třídě.
Co se dočtete dál
- Proč Pixel 10a používá starší procesor a kde je to při používání znát.
- Jak si levný Pixel vede ve fotografování proti vlajkovým telefonům.
- Kde má Pixel 10a největší konkurenci.
