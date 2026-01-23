Je jedno, jestli vám stačí síla jednoho koně, nebo vás více potěší 1300 koní v driftovacím speciálu. Microsoft letos zacílí na obě skupiny hráčů. Výrobce konzolí Xbox na čtvrteční konferenci Xbox Developer Direct oznámil detaily o hře Forza Horizon 6 i s datem vydání a ukázal nové záběry z pohádkového titulu Fable.
Za oběma kusy stojí britské vývojářské studio Playground Games a k hráčům na PC a konzolích Xbox i PlayStation se dostanou v průběhu letošního roku. Nová generace Forzy přijde 19. května, Fable by mělo být hotové na podzim. Obě hry slibují funkce a prvky, po kterých fanoušci volali.
Co se dočtete dál
- Jaké novinky přinese Forza Horizon 6 zasazená do japonského prostředí.
- Proč se do hry dostane nová funkce, která bude řídit za hráče.
- Co se dá čekat od pohádkové hry Fable a v čem se inspirovala sérií Kingdom Come: Deliverance.
