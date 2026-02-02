Sledovací disky AirTag jsou záchranou cestovatelů, malých dětí i roztržitých dospělých, i když už dávno ztratily své kouzlo jako ochrana proti zlodějům. Apple nyní nečekaně představil novou verzi. Druhá generace AirTagu slibuje o něco snazší nalezení ztracených věcí. Má nový komunikační čip a hlasitější reproduktor. Některé věci ale zůstaly při starém, včetně důrazu na ochranu soukromí, která dostala přednost před lepší ochranou majetku.
Co se dočtete dál
- Jak snadné je dohledat ztracený AirTag v praxi
- V čem se druhá generace skutečně liší od původního modelu a kde jde jen o drobnou evoluci.
- Jak ochrana proti zneužití zároveň omezuje využití AirTagu proti zlodějům
