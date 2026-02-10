Logitech v úterý začíná prodávat nejnovější myš pro náročné hráče. Lehoučká G Pro X2 Superstrike slibuje přesnější a rychlejší střelbu v soutěžních kláních i funkce pro klid v domácnosti nebo kanceláři.
G Pro X2 Superstrike má nejjemnější optický snímač na světě, ale hlavním důvodem ke koupi je nový systém HITS, který kombinuje magnetické snímače s haptickou odezvou, která umí pro hlavní tlačítka nastavit odlišnou citlivost a rychlost reakcí. Mohl jsem ji testovat několik dní.
Co se dočtete dál
- Co přináší magnetické spínače s haptickou odezvou a jak nahradí klasické kliknutí.
- Proč extrémní parametry jako 44 000 dpi slouží hlavně marketingu.
- V čem je G Pro X2 Superstrike lepší než předchozí modely a jak se chová mimo hry.
