Logitech v úterý začíná prodávat nejnovější myš pro náročné hráče. Lehoučká G Pro X2 Superstrike slibuje přesnější a rychlejší střelbu v soutěžních kláních i funkce pro klid v domácnosti nebo kanceláři.

G Pro X2 Superstrike má nejjemnější optický snímač na světě, ale hlavním důvodem ke koupi je nový systém HITS, který kombinuje magnetické snímače s haptickou odezvou, která umí pro hlavní tlačítka nastavit odlišnou citlivost a rychlost reakcí. Mohl jsem ji testovat několik dní.

  • Co přináší magnetické spínače s haptickou odezvou a jak nahradí klasické kliknutí.
  • Proč extrémní parametry jako 44 000 dpi slouží hlavně marketingu.
  • V čem je G Pro X2 Superstrike lepší než předchozí modely a jak se chová mimo hry.
