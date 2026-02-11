Umělá inteligence slibovala konec rutiny. Počítače měly převzít nudnou práci, jako je psaní e-mailů nebo třídění dat, a dát lidem více času na kreativní činnost, osobní setkávání a přemýšlení.
Realita je ale zásadně odlišná. I s nástupem AI agentů, kteří dokáží fungovat víceméně samostatně, lidé pracují více a pod větším tlakem. Navíc při používání umělé inteligence ztrácejí schopnost rozumět náplni své činnosti.
Co se dočtete dál
- Proč zavádění umělé inteligence ve firmách často nevede k úspoře práce, ale k jejímu zahušťování a vyššímu stresu zaměstnanců.
- Jaké dopady má AI na učení, porozumění a schopnost samostatně řešit problémy.
- Proč bezhlavé spoléhání na AI může vést ke vzniku tzv. kognitivního dluhu a dlouhodobě oslabovat lidské schopnosti.
