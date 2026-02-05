Tržby holdingu Alphabet, jehož součástí je také společnost Google, za rok 2025 dosáhly poprvé 402,83 miliardy dolarů (8,32 bilionu korun). K výsledku pomohlo i poslední čtvrtletí, během nějž Google zaznamenal obrat 113,8 miliardy dolarů.
Firma při prezentaci odhalila rekordní čísla včetně počtu uživatelů aplikací Gemini nebo předplatných, která Google získal od koncových zákazníků. Nejdůležitější však zůstávají příjmy z reklamy, a i ty stále rostou.
Co se dočtete dál
- Proč i přes masivní investice do umělé inteligence zůstává reklama hlavním zdrojem zisků Googlu.
- Jak rychle roste cloudová divize a proč se stala klíčovým byznysem celé skupiny Alphabet.
- Jak je na tom YouTube ve srovnání s Netflixem.
