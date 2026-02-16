Soukromý osobní asistent ClawdBot v lednu okouzlil Silicon Valley nezávislostí na velkých firmách a schopností kompletně ovládat počítače. Zároveň vzbudil obavy z možného povstání AI strojů, i když ty byly zatím zbytečné.
Projekt rakouského programátora Petera Steinbergera oslovil zejména programátory a nadšence do vývoje AI systémů, pro soukromé uživatele se ve stávající podobě nehodí. A to je důvod, proč autora asistenta přejmenovaného na OpenClaw najala společnost OpenAI.
Co se dočtete dál
- Proč si autor ClawdBota vybral spolupráci s OpenAI.
- Jaký úkol má Peter Steinberger v OpenAI mít.
- Jak bude vypadat budoucnost Open Source AI asistenta.
