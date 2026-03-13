Kde najdu nejbližší záchod bez toho, abych si musel něco kupovat? Tento dotaz použil Google k tomu, aby vysvětlil, proč je nová verze aplikace Mapy Google lepší než ty předchozí. Uživatelé map často nehledají přesnou adresu, potřebují najít odpověď na svoje potřeby.
Díky začlenění umělé inteligence Gemini přímo do Map Google slibuje méně utrpení v neznámých místech. Aktualizovaný vzhled navigace s 3D zobrazením pak má zajistit bezpečnější a příjemnější cesty za volantem.
Co se dočtete dál
- Jak bude fungovat konverzační vyhledávání míst v Mapách Google.
- Co přinese nová 3D navigace a proč má pomoci hlavně na složitých křižovatkách.
- Kdy se nové funkce dostanou k uživatelům mimo USA.
