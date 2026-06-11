Ruské útoky na internetu zrcadlí útoky v reálném světě. Je přitom stále těžší rozeznat, za kterými stojí přímo stát a které pro něj vykonávají zločinecké skupiny. V úderech na kritickou infrastrukturu ruským hackerům už několik let pomáhá umělá inteligence a to vyžaduje změnu i na straně obránců.
Pohled do zákulisí internetové války a změn v oblasti kybernetické bezpečnosti nabídl v rámci pražského Google Cloud Summitu šéf skupiny zaměřené na informační bezpečnostní hrozby společnosti Google John Hultquist.
Co se dočtete dál
- Jak umělá inteligence mění práci hackerů, státních skupin i obránců informačních systémů.
- Proč hackeři ani obránci informačních systémů nepotřebují nutně nejlepší AI modely.
- Kde podle bezpečnostního analytika Googlu vzniká největší riziko pro Evropu a její kritickou infrastrukturu.
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