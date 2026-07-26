Nvidia a Microsoft se v pátek postavily do čela koalice pětadvaceti firem a organizací bojujících za otevřené modely umělé inteligence. Největší softwarová firma a největší výrobce čipů pro umělou inteligenci vyzvali americké zákonodárce, aby nezasahovaly do vývoje takzvaných otevřených AI modelů.

Signatáři žádají politiky, aby se vyhnuli „předčasným omezením" otevřených modelů i plošným omezením takzvané destilace, tedy využití již existujících systémů umělé inteligence k vývoji nových, často levnějších modelů. Na celém dopisu byly nejzajímavější dvě věci, které chyběly: zmínka o Číně a podpisy největších AI firem.

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