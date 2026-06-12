Apple Pro Display XDR byl fenomén, který před sedmi lety neměl konkurenci. Apple ale nejlepší displej ve své nabídce přestal vyrábět a nabízí dvě levnější modely: Studio Display a Studio Display XDR. Ani jedna z nich ale není tak dostupná jako nový monitor BenQ MA270S.
BenQ některými parametry překonává Apple Studio Display, ale bez nakousnutého jablíčka na zádech musí ukázat víc než jen lepší papírové parametry. Zvlášť když mu chybí webová kamera. Pomáhá mu v tom i schopnost sladit barvy s připojeným MacBookem nebo velká nabídka konektorů.
Co se dočtete dál
- Jak si BenQ MA270S stojí proti Apple Studio Displayi.
- Proč je 5K rozlišení pro macOS důležitější než u Windows a jak si displej poradí se 4K obsahem.
- Kde BenQ šetří a kde naopak nabízí víc než Apple.
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