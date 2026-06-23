Půl princezny a celé království za klimatizaci! Takové zvolání by mohlo být reakcí na aktuální nástup letních veder. Dobrou zprávou je, že úlevu od horka je možné získat i bez stavebních úprav, a to za pár tisíc korun. Plnohodnotnou klimatizaci, která navíc dokáže vnitřní prostory rovněž ohřívat, lze pořídit také levněji než za stovky tisíc. Tak vysoké částky se platí za ochlazení celého domu, lepší design a luxusní funkce.
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