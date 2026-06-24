Dva routery jsou v mnoha situacích lepší než jeden výkonnější. Takzvané mesh systémy umožňují lépe pokrýt vícepatrové rodinné domy nebo větší byty s železobetonovou konstrukcí.

Acer Connect Ovia T360 patří k nejlevnějším zařízením tohoto typu. Dva bezdrátové routery přijdou na 3899 korun, každý má přitom pokrýt až 90 metrů čtverečních signálem. Realita je navíc ještě lepší.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak si levný mesh systém poradil v domě se železobetonovými stropy.
  • Jaké rychlosti nabízí při stahování přes internet i při kopírování dat v lokální síti.
  • Proč router s Wi-Fi 7 nepodporuje pásmo 6GHz a proč to není tragédie.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.