Dva routery jsou v mnoha situacích lepší než jeden výkonnější. Takzvané mesh systémy umožňují lépe pokrýt vícepatrové rodinné domy nebo větší byty s železobetonovou konstrukcí.
Acer Connect Ovia T360 patří k nejlevnějším zařízením tohoto typu. Dva bezdrátové routery přijdou na 3899 korun, každý má přitom pokrýt až 90 metrů čtverečních signálem. Realita je navíc ještě lepší.
Co se dočtete dál
- Jak si levný mesh systém poradil v domě se železobetonovými stropy.
- Jaké rychlosti nabízí při stahování přes internet i při kopírování dat v lokální síti.
- Proč router s Wi-Fi 7 nepodporuje pásmo 6GHz a proč to není tragédie.
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