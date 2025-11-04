O2 Smart Box na trhu vyniká. Nikdo jiný nenabízí tak vzhledný domácí router nebo modem. Nikdo jiný z nudné síťové krabičky nedělá na pohled užitečné zařízení díky výraznému a dobře čitelnému displeji.
Vlajková loď O2, pokud jde o zařízení s touto značkou, je zároveň funkčně nejslabší. Sluchátka, napájecí adaptéry i reprosoustavy či powerbanky od tohoto operátora decimují konkurenci v poměru ceny, kvality a funkcí. O2 Smart Box třetí generace je v tomto ohledu zklamání. Přesto bude pro většinu zákazníků překvapivě dobrou volbou.
Co se dočtete dál
- Jaké „školácké“ chyby O2 opakuje už potřetí u možná nejhezčího routeru na trhu.
- Pro koho je router od O2 určený a kdo by se mu měl vyhnout.
- Čím nám O2 Smart Box třetí generace v praxi udělal radost a čím překvapil.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.