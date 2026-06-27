Americká vláda pokračuje ve snaze omezit přístup veřejnosti k pokročilejším systémům umělé inteligence. Po Anthropicu se terčem regulace stala společnost OpenAI s trojicí nových modelů Sol, Terra a Luna.
OpenAI představila nové modely, u kterých slibuje schopnosti srovnatelné s Mythosem od Anthropicu, ale uživatelům nejsou dostupné. Firma nové modely po dohodě se státním aparátem nabídne pouze vybraným firmám a institucím. Podobnou možnost po týdnech vyjednávání dostal i Anthropic.
Co se dočtete dál
- Proč americká vláda omezila přístup k nejvýkonnějším modelům AI.
- Jaké schopnosti OpenAI připisuje modelům Sol, Terra a Luna.
- Jak se s příchodem nových modelů od OpenAI mění poměr ceny a výkonu ve srovnáním s konkurencí.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.