Pouhé čtyři dny od svého představení byly nové modely umělé inteligence Claude Mythos 5 a Claude Fable 5 společnosti Anthropic dostupné uživatelům. Americké ministerstvo obchodu vydalo v pátek večer rozhodnutí, které zakazuje přístup k novým modelům všem zahraničním uživatelům.
Důvodem je obava z možného zneužití výkonných modelů ke kybernetickým útokům či výrobě biologických zbraní. Anthropic kvůli takovým obavám model Mythos 5 nabízel pouze ověřeným partnerům a u modelu Fable zavedl celou řadu bezpečnostních pojistek, ani to však nestačilo.
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