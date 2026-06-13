Pouhé čtyři dny od svého představení byly nové modely umělé inteligence Claude Mythos 5 a Claude Fable 5 společnosti Anthropic dostupné uživatelům. Americké ministerstvo obchodu vydalo v pátek večer rozhodnutí, které zakazuje přístup k novým modelům všem zahraničním uživatelům.

Důvodem je obava z možného zneužití výkonných modelů ke kybernetickým útokům či výrobě biologických zbraní. Anthropic kvůli takovým obavám model Mythos 5 nabízel pouze ověřeným partnerům a u modelu Fable zavedl celou řadu bezpečnostních pojistek, ani to však nestačilo.

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Co se dočtete dál

  • Proč americká vláda zasáhla jen několik dní po uvedení modelu.
  • Jaké bezpečnostní slabiny výzkumníci při testech odhalili.
  • Proč Anthropic tvrdí, že je reakce vlády jen nedorozumnění.
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