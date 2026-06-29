Spojené státy po dvou letech benevolence změnily přístup ke špičkovým systémům umělé inteligence. Americká vláda se obává zneužití nejmodernějších velkých jazykových modelů schopných efektivně odhalovat bezpečnostní slabiny v existujícím softwaru. Zakázala proto veřejnou distribuci několika z nich.
První zákaz se dotkl modelů Mythos Preview, Mythos 5 a Fable 5 společnosti Anthropic. Následně úřady omezily přístup k novým modelům z rodiny GPT 5.6 od OpenAI. Nezávislí vývojáři ale upozorňují, že modely s podobnými schopnostmi jsou už volně dostupné a původ mají v Číně.
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